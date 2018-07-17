Журналист Рабинер рассказал подробности драки с Кирьяковым

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Журналист «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер в своем фейсбуке рассказал подробности драки с бывшим тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым.

«Тут он бьет меня по лицу со словами: «Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!» Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись — он на эфир, я домой», — написал Рабинер на своей странице в социальной сети.

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Происшествие случилось рядом со студией «Матч ТВ», куда и Кирьяков, и Рабинер были приглашены в качестве экспертов.

Драку разняли сотрудники телеканала «Матч ТВ».

Ранее экс-тренер тульского «Арсенала» избил журналиста Рабинера.