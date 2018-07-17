«Динамо» встретится с болельщиками 23 июля
Московский клуб «Динамо» встретится с болельщиками 23 июля, сообщает ТАСС.
Встреча состоится в ДК ГУВД и начнется в 19.00 по московскому времени.
Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
На мероприятии болельщики смогут задать интересующие их вопросы футболистам и главному тренеру команды Дмитрию Хохлову. Также пройдет автограф-сессия, во время которой фанаты смогут пообщаться с игроками.
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Болельщики смогут принять участие в конкурсах.
В прошедшем сезоне в Российской премьер-лиге «Динамо» заняло восьмое место.
Сезон-2018/19 начнется для московского клуба с выездного матча. 29 июля «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом.