Президент ЦСКА прокомментировал будущее защитника Фернандеса

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Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб готов расстаться с защитником Марио Фернандесом, если поступит предложение из Европы, передает Sport24.

«Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он — великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошел в символическую сборную турнира, это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно», — сказал Гинер.

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Президент ЦСКА также добавил, что Фернандес очень любит Россию.

«Он не из тех, кто уедет за границу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином», — заключил Гинер.

Ранее президент ЦСКА прокомментировал игру Смолова на ЧМ-2018.