Египет рассмотрит возможность подачи заявки на проведение ЧМ по футболу

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Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи рассказал, что в стране рассмотрят возможность подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу и летних Олимпийских игр, передает ТАСС.

«Мы постараемся выбрать подходящие стадионы, построить новые и возвести спортивные городки в соответствующих местах. Основываясь на выполнении этих планов, Египет и будет принимать решение, выставлять ли свою кандидатуру на проведение этих спортивных мероприятий или нет», — сказал Субхи.

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Речь идет о чемпионатах в 2030 и 2034 годах, а также об Олимпиаде в 2032 году.

На чемпионате мира по футболу в России сборная Египта не смогла выйти из группы, команда не одержала ни одной победы.

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