Марадона прибыл на матч брестского «Динамо» на броневике
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона побывал на матче своей команды против «Шахтера», который проходил в рамках чемпионата Белоруссии. Об этом сообщает Tribuna.com на своей официальной странице в твиттере.
Отмечается, что аргентинский легендарный футболист прибыл на матч в бронированной машине. Перед игрой он обнялся с бывшим форвардом сборной Украины Артемом Милевским и пожал руки всем футболистам брестского клуба.
Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «Шахтера».
Диего въезжает на стадион. Эпично �� #maradona pic.twitter.com/ZJx6S2ujJc— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 16 июля 2018 г.