Марадона прибыл на матч брестского «Динамо» на броневике

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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона побывал на матче своей команды против «Шахтера», который проходил в рамках чемпионата Белоруссии. Об этом сообщает Tribuna.com на своей официальной странице в твиттере.

Отмечается, что аргентинский легендарный футболист прибыл на матч в бронированной машине. Перед игрой он обнялся с бывшим форвардом сборной Украины Артемом Милевским и пожал руки всем футболистам брестского клуба.

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «Шахтера».