Фанаты «Реала» после ухода Роналду переделывают форму под стиль «Ювентуса»

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Болельщикам мадридского «Реала» предложили вариант изменения игровой футболки под стиль «Ювентуса» после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

Портал Bleacher Report в своем официальном аккаунте в твиттере опубликовал запись, на котором присутствует инструкция по переделке игровой майки «сливочных» с фамилией Роналду.

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33-летний португалец стал игроком «Ювентуса» этим летом. Его трансфер обошелся «бьянконери» в €117 млн. За «королевский клуб» форвард выступал с 2009 года.

Ранее Роналду поблагодарил «Реал» после перехода в «Ювентус».