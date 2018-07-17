Фанаты «Реала» после ухода Роналду переделывают форму под стиль «Ювентуса»
Болельщикам мадридского «Реала» предложили вариант изменения игровой футболки под стиль «Ювентуса» после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».
Портал Bleacher Report в своем официальном аккаунте в твиттере опубликовал запись, на котором присутствует инструкция по переделке игровой майки «сливочных» с фамилией Роналду.
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33-летний португалец стал игроком «Ювентуса» этим летом. Его трансфер обошелся «бьянконери» в €117 млн. За «королевский клуб» форвард выступал с 2009 года.
Ранее Роналду поблагодарил «Реал» после перехода в «Ювентус».
How to turn your Ronaldo Real Madrid jersey into a brand new Juventus one pic.twitter.com/J9Yd3mZFhV— Bleacher Report (@BleacherReport) 16 июля 2018 г.