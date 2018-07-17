Игрока «Манчестер Юнайтед» не пустили на сборы в США из-за условного срока

<img src="//img.gazeta.ru/files3/97/11646097/RTX4OTL9-pic905-895x505-34500.jpg">

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес пропустит начало предсезонной подготовки в США, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает «Би-би-си», у игрока возникли проблемы с визой из-за 16-месячного условного срока, который на него был наложен за уклонение от уплаты налогов в период выступления за «Барселону».

Реклама

Отмечается, что юристы чилийца уже начали процесс для урегулирования ситуация, однако это может занять длительное время. Пока футболист будет тренироваться на базе клуба в Каррингтоне.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» загнал мяч в лунку из песчаной ямы на гольф-турнире.