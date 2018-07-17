Боксер Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

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Американский боксер Флойд Мейвезер — младший был признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает ТАСС.

Рейтинг опубликован на сайте журнала Forbes.

За прошедший год Мейвезер заработал $285 млн, $10 млн из этой суммы он заработал с помощью рекламных контрактов, еще $275 млн американец получил за бой против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА занял 12-е место в рейтинге. Он заработал $99 млн.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее чемпион WBC повторил рекорд Мейвезера.