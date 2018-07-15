Ковальчук: я смогу выступать на высоком уровне еще несколько лет
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук рассказал о своем будущем в спорте, сообщает ТАСС.
«Не могу предсказывать будущее, но чувствую себя хорошо. Когда я принимал решение о переходе в «Лос- Анджелес», то руководствовался исключительно хоккейными причинами.
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Я смогу выступать на высоком уровне еще три или четыре года, а у «Лос-Анджелеса» отличная команда, ранее у меня не было возможности выступать за клуб с таким подбором игроков», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.
Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал о перспективах Ковальчука.