Ковальчук: я смогу выступать на высоком уровне еще несколько лет

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук рассказал о своем будущем в спорте, сообщает ТАСС.

«Не могу предсказывать будущее, но чувствую себя хорошо. Когда я принимал решение о переходе в «Лос- Анджелес», то руководствовался исключительно хоккейными причинами.

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Я смогу выступать на высоком уровне еще три или четыре года, а у «Лос-Анджелеса» отличная команда, ранее у меня не было возможности выступать за клуб с таким подбором игроков», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал о перспективах Ковальчука.