Пакьяо не ожидал, что сможет нокаутировать аргентинца Матиссе

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Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над аргентинцем Лукасом Матиссе в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает ТАСС.

«Давно не побеждал. Я удивлен тем, что нокаутировал оппонента, поскольку Матиссе является достаточно крепким соперником. Я был полностью сосредоточен на ринге и терпелив. Добился успеха благодаря упорным тренировкам», — цитирует Пакьяо ESPN.

Ранее Пакьяо нокаутировал Матиссе в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг.