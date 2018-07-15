Пакьяо не ожидал, что сможет нокаутировать аргентинца Матиссе
Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над аргентинцем Лукасом Матиссе в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает ТАСС.
«Давно не побеждал. Я удивлен тем, что нокаутировал оппонента, поскольку Матиссе является достаточно крепким соперником. Я был полностью сосредоточен на ринге и терпелив. Добился успеха благодаря упорным тренировкам», — цитирует Пакьяо ESPN.
Ранее Пакьяо нокаутировал Матиссе в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг.