Американский боец ММА одержал победу со сломанной рукой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Макдональд со сломанной рукой одержал победу над бразильцем Эдуардо Дантасом, сообщает «Советский спорт».

Поединок, который прошел в рамках турнира Bellator 202, завершился нокаутом на 58-й секунде. Макдональд сбил Дантаса с ног и начал бить соперника, пока судья не остановил бой.

Позже стало известно, что американец получил перелом руки.

Epic video of a knockout and great sportsmanship from sitting ringside at @BellatorMMA for @MaydayMcDonald vs. Dantas. #bellator202 pic.twitter.com/QHF9K0VgCe