Американский боец ММА одержал победу со сломанной рукой
Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Макдональд со сломанной рукой одержал победу над бразильцем Эдуардо Дантасом, сообщает «Советский спорт».
Поединок, который прошел в рамках турнира Bellator 202, завершился нокаутом на 58-й секунде. Макдональд сбил Дантаса с ног и начал бить соперника, пока судья не остановил бой.
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Позже стало известно, что американец получил перелом руки.
Ранее сообщалось, что поединок между Александром Емельяненко и Виктором Пештой завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.
Epic video of a knockout and great sportsmanship from sitting ringside at @BellatorMMA for @MaydayMcDonald vs. Dantas. #bellator202 pic.twitter.com/QHF9K0VgCe— Justin Wren MMA (@TheBigPygmy) 14 июля 2018 г.