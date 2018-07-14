Сарри официально назначен на пост главного тренера «Челси»
Английский футбольный клуб «Челси» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, соглашение с 59-летним итальянским специалистом рассчитано на три года.
В минувшем сезоне чемпионата страны «Челси» занял пятое место.
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Под руководством Сарри итальянский «Наполи» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Италии, набрав 91 очко.
Ранее Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской.