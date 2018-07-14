В ФИДЕ прокомментировали решение об отстранении Илюмжинова
Представители Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прокомментировали отстранение Кирсана Илюмжинова от должности президента организации. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Это решение никак не связано с политикой. Комиссия по этике ФИДЕ является независимым органом, ее избирает генеральная ассамблея», — цитирует представителя ФИДЕ Reuters.
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Илюмжинов являлся президентом ФИДЕ с 1995 года.
Ранее Илюмжинов прокомментировал свое отстранение от должности.