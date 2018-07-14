КНДР хочет принять участие в клубном ЧМ по художественной гимнастике в Японии

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КНДР планирует принять участие в клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства Kyodo, северокорейская сторона обратилась с данным пожеланием к президенту Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, который на днях посетил с визитом Пхеньян.

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Мировое первенство по художественной гимнастике среди клубов состоится в японской префектуре Гумма 27-30 сентября.

Ранее сообщалось, что вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам посетит церемонию закрытия чемпионата мира 2018 года в России.