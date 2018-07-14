Названа дата матча за Суперкубок России
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) объявила точную дату начала матча за Суперкубок России, сообщает «Советский спорт».
Игра между московскими ЦСКА и «Локомотивом» состоится 27 июля в Нижнем Новгороде в 21.30 по московскому времени.
В Суперкубке должен был принять участие «Тосно» как победитель Кубка России прошлого сезона. Из-за того, что клуб из Ленинградской области прекратил существование, с «Локомотивом» сыграет ЦСКА.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее был утвержден календарь чемпионата России.
�� Матч за ОЛИМП-Суперкубок России между @fclokomotiv и @pfc_cska пройдет 27 июля на стадионе «Нижний Новгород». Начало – в 21:30.— РФПЛ (@rfpl) 13 июля 2018 г.
�� Билеты уже в продаже на сайте https://t.co/bgiwBwNEvQ
➡️ https://t.co/qny22Bpg2F
Ждем вас на стадионе! #Суперкубок2018 #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/w0c9Znv1BK