Названа дата матча за Суперкубок России

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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) объявила точную дату начала матча за Суперкубок России, сообщает «Советский спорт».

Игра между московскими ЦСКА и «Локомотивом» состоится 27 июля в Нижнем Новгороде в 21.30 по московскому времени.

В Суперкубке должен был принять участие «Тосно» как победитель Кубка России прошлого сезона. Из-за того, что клуб из Ленинградской области прекратил существование, с «Локомотивом» сыграет ЦСКА.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее был утвержден календарь чемпионата России.