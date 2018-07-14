Одноклубника Черышева выпустили из тюрьмы

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Защитник испанского «Вильярреала» Рубен Семеду вышел из тюрьмы, сообщает News.ru.

Он внес за себя залог €30 тысяч. Его обвинили в покушении на убийство, похищении людей, а также в незаконном хранении оружия. В заключении футболист находился в течение пяти месяцев.

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Теперь он не может выехать за пределы страны. Также каждый день он должен отмечаться в отделении полиции.

Российский хавбек Денис Черышев выступает с Семеду за «Вильярреал».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее в «Вильярреале» Черышева встретили аплодисментами‍.