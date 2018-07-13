Российская легкоатлетка Ласицкене прервала серию из 45 побед

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко, сообщает ТАСС.

Россиянка поделила третье место с украинской спортсменкой Екатериной Табашник (1,90 м). Первое место заняла представительница Болгарии Мирела Демирева (1,94 м с первой попытки), второй результат показала Юлия Левченко (1,94 м со второй попытки).

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Ласицкене не одержала победу впервые с 23 июня 2016 года. Тогда она заняла второе место. С тех пор россиянка одержала 45 побед подряд.

Ранее сообщалось, что Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне.