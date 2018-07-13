СМИ: Абрамович купил пентхаус в Лондоне за £30 млн

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Российский бизнесмен Роман Абрамович купил пентхаус в Лондоне за £30 млн, сообщает «Советский спорт».

Как передает The Times, пентхаус находится около стадион «Стэмфорд Бридж», где «Челси», которым владеет Абрамович, проводит домашние матчи. Площадь пентхауса — 560 кв. м.

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В 2018 году Абрамович столкнулся со сложностями с продлением британской визы. По данным СМИ, бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий ему совершать короткие поездки в Великобританию без визы.

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Ранее Антонио Конте официально покинул пост главного тренера «Челси».