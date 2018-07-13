Лишенный гражданства Турции баскетболист сообщил об угрозах смерти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/10695479/2017-05-21T200141Z_485320638_RC1F1409C520_RTRMADP_3_TURKEY-SECURITY-BASKETBALL-pic905-895x505-33659.jpg">

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер сообщил, что регулярно получает угрозы смерти, передает «Советский спорт».

В 2016 году Кантер поддержал оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который считался организатором государственного переворота в Турции. Из-за этого спортсмен был лишен турецкого гражданства.

Реклама

«Я не просто получаю письма ненависти. Я получаю три-четыре угрозы смерти каждую неделю. Вы никогда не знаете, насколько они реальны. Это сумасшествие. Я делал снимки экрана, но через некоторое время таких сообщений стало так много, что решил больше не тратить силы. Это довольно отвратительно», — приводит слова Кантера FOX News.

При этом 26-летний баскетболист отметил, что семья отреклась от него после критики президента Реджепа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Кантеру грозит срок за оскорбления Эрдогана.