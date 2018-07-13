Защитник сборной России хочет играть в итальянском топ-клубе

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Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов признался, что хотел бы выступать за итальянский «Милан», передает «Советский спорт».

При этом игрок отметил, что пока не вел переговоры о своем уходе из стана красно-белых.

«Решение о переходе в другой клуб будет зависеть от многих факторов, прежде всего, от договоренности со «Спартаком». Когда будут конкретные предложения, тогда и состоится разговор. Я однозначно хотел бы играть в «Милане», — приводит слова защитника телеканал «Россия 24».

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24-летний Кутепов на чемпионате мира — 2018 принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей и одной желтой карточкой.

Ранее Кутепов прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018.