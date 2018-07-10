«Спартак» проиграл хорватской команде в товарищеском матче

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«Спартак» потерпел поражение от хорватского клуба «Риека» со счетом 1:3 в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отметился форвард Антонио-Мирко Колак. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго провел мяч в собственные ворота на 36-й минуте встречи.

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За «Спартак» в концовке матча отличился Артем Тимофеев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы)

Спартак (Москва, Россия) — Риека (Риека, Хорватия) — 1:3

Голы: 0:1 – Жиго, 36 (автогол), 0:2 – Чолак, 68, 0:3 – Чолак, 74, 1:3 – Тимофеев, 87

Ранее сообщалось, что московские «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в услугах полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Польши по футболу Гжегожа Крыховяка.