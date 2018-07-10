Идову стал игроком «Локомотива»

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Экс-игрок «Амкара» и защитник сборной Нигерии Брайн Идову стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы клуба, контракт с 26-летним футболистом рассчитан на три года.

«Очень рад перейти в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи «Локо» в Лиге чемпионов — с «Реалом», «Интером».

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Вся страна гордилась командой! В составе «железнодорожников» хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми. Остальных ребят знаю по матчам «Амкара» с «Локомотивом»», — цитирует Идову пресс-служба «Локомотива».

Ранее итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» трансфер форварда Криштиану Роналду.