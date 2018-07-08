Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций, сообщает ТАСС.
В финальной встрече россияне одержали победу над командой Франции со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал россиянин Максим Михайлов, набравший 19 очков.
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В матче за третье место победу праздновали волейболисты США, переигравшие Бразилию — 3:0.
Волейбол. Лига наций. Финал
России — Франция — 3-0 (25:22, 25:20, 25:23)