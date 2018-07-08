В Таиланде вывели на поверхность шестерых детей из затопленной пещеры
Шестеро детей юниорской футбольной команды, заблокированных в подземной пещере Тхам Луанг, были спасены на севере Тайланда, сообщает «Советский спорт».
По информации спасателей, в пещере остаются еще шесть детей, а также их тренер.
Реклама
Футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за затопления все выходы заблокированы, и дети никак не могут выбраться наружу.
Ранее сообщалось, что двое из 12 школьников, которые были заблокированы в пещере в Таиланде, выведены на поверхность.