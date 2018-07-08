Макрогузова и Холомина победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

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Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу над соотечественницами Дарьей Мастиковой и Анастасией Петрунинуной на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Анапе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:13, 21:15) в пользу Макрогузовой и Холоминой.

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На третьей строчке расположились россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

Ранее российские спортсмены Петр Бахнарь и Тарас Маськив обыграли братьев Хавьера и Алехандро Уэрте из Испании и вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Маниле.