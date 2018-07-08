На самого скандального форварда сборной Италии напали с ножом

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На нападающего итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле напал фанат во время отдыха в Франкавилла-аль-Маре. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Il Messaggero, неизвестный напал на компанию футболиста после конфликта с его другом.

Отмечается, что затем нападавший скрылся с места преступления, однако полицейским удалось установить его личность.

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