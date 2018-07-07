СМИ: бывший игрок «Химок» убит в перестрелке с полицией

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Бывший игрок «Химок» Тайлер Ханикатт был убит в перестрелке с полицией, сообщает «Советский спорт».

По информации Eurohoops, мать баскетболиста сообщила полиции о неадекватном поведении сына.

Ханикатт забаррикадировался в своем доме в Лос-Анджелесе и начал стрелять в полицейских, которые открыли ответный огонь.

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Отмечается, что после проникновения в дом полицейских спецназа спортсмен был найден мертвым.

Ранее шестеро человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время празднования победы сборной в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи.