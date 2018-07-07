Самолет с Кубком Стэнли прибыл в аэропорт Домодедово

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Самолет с Кубком Стэнли прибыл в московский аэропорт Домодедово, сообщает ТАСС.

«Самолет с Кубком приземлился в аэропорту Домодедово. После оформления документов на таможне Кубок сразу отправится на Воробьевы горы, а уже с 15:00 мы его ждем в Новогорске», — сказал заместитель генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Харчук.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в московскую фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.