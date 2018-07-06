Двукратный чемпион НБА выиграл суд у собственной матери

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Бывший американский профессиональный баскетболист Крис Бош выиграл судебный процесс у собственной матери, сообщает «Советский спорт».

Как информирует The Blast, мать экс-центрового «Майами Хит» Фрейда Бош подала на сына в суд за то, что он пытается отнять у нее семейный дом в Техасе.

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По документам, которые Фрейда Бош подписала 13 лет назад после развода с отцом баскетболиста, дом переходил в ее собственность, однако в 2017 году она узнала, что дом принадлежит ее сыну.

Суд Техаса встал на сторону спортсмена и постановил, что он имел право выселить мать из жилища, а также обязал Фрейду Бош оплатить все затраты на судебный иск.

В 2017 года мать баскетболиста была арестована по подозрению в сбыте наркотиков.

Ранее сообщалось, что Крис Бош может возобновить карьеру в «Лейкерс».