Россиянин Лысенко победил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Лозанне. Об этом сообщает «Советский спорт».

На втором и третьем месте оказались австралиец Брэндон Старк и американец Джерон Робинсон соответственно.

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Россиянин, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), с первой попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария

Мужчины. Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко (Россия) — 2,37 м.

2. Брэндон Старк (Австралия) — 2,29 м.

3. Джерон Робинсон (США) — 2,29 м.

Ранее Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в чешской Остраве.