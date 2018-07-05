Россиянин Лысенко победил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Лозанне. Об этом сообщает «Советский спорт».
На втором и третьем месте оказались австралиец Брэндон Старк и американец Джерон Робинсон соответственно.
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Россиянин, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), с первой попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра.
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко (Россия) — 2,37 м.
2. Брэндон Старк (Австралия) — 2,29 м.
3. Джерон Робинсон (США) — 2,29 м.
Ранее Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в чешской Остраве.