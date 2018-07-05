Испанская теннисистка Мугуруса не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне, сообщает «Советский спорт».
За 1 час 52 минут Мугуруса уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк со счетом 7:5, 2:6, 1:6. На счету Ван Эйтванк семь реализованных брейк-поинтов из 11.
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Ранее аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро легко вышел в третий круг Уимблдона.
Теннис. Уимблдон (Великобритания). 2-й круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 7:5, 2:6, 1:6