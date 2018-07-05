Экс-игрок «Барселоны» ответил на слухи о покупке печени на черном рынке

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль опроверг слухи о том, что донорская печень для него была куплена на черном рынке, сообщает ТАСС.

«Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я благодарен ему за этот мужественный поступок. Я чувствую себя обязанным сообщить о ситуации в связи с новостями о возможно нелегальной трансплантации донорского органа», — написал футболист в твиттере.

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Бывший игрок каталонского клуба извинился за появившиеся слухи.

«Надеюсь, у людей не возникнет сомнения в необоснованности опубликованных новостей», — добавил француз.

В марте 2011 года у Абидаля обнаружили рак печени, однако уже в мае защитник сумел продолжить выступление за «Барселону». В 2012 году экс-футболисту была пересажена донорская печень.

Ранее испанские СМИ обвинили Абидаля и бывшего президента сине-гранатовых Сандро Росселя в покупке органов на черном рынке.