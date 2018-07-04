СМИ обвинили страдавшего раком Абидаля в покупке печени на черном рынке

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Испанские СМИ обвинили страдавшего раком экс-защитника «Барселоны» Эрика Абидаля и бывшего президента сине-гранатовых Сандро Росселя в покупке органов на черном рынке, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает издание El Confidencial, печень, которая пересаживалась игроку, была незаконно приобретена клубом для игрока на черном рынке.

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В «Барселоны» выступили с официальным обращением, отвергая обвинения. 38-летний француз также опубликовал в своем твиттере запись, в котором он отрицает этот факт.

Рак был обнаружен у футболиста в 2011 году во время планового медосмотра. Французу провели экстренную трансплантацию печени вследствие злокачественной опухоли.

Футболист смог возобновить профессиональную карьеру и вернулся на поле в 2013 году.

Ранее Абидаль стал техническим секретарем каталонской команды.