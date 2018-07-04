Известная российская фигуристка выйдет замуж в 20 лет
Бронзовый призер чемпионата мира — 2016 по фигурному катанию Анна Погорилая сыграет свадьбу с бывшим фигуристом Андреем Невским 14 июля в Москве, сообщает РИА Новости.
Предложение руки и сердца спортсмен сделал в Париже на Эйфелевой башне.
«Я мечтала о предложении Андрея, с некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь. Это тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной», — сказала Погорилая.
В возрасте 24 лет Невский завершил профессиональную карьеру перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. До сезона-2014/15 он выступал за Россию, а затем представлял Латвию в танцах на льду.
«Я хочу взять фамилию будущего мужа, но свою прежнюю желаю оставить в качестве спортивного псевдонима. Потому что все меня знают как Погорилую», — заявила спортсменка.
Ранее сообщалось, что фигуристка не смогла покинуть японский город Кобе из-за землетрясения.