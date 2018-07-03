Шарапова проиграла в первом же матче на Уимблдоне
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от соотечественницы Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 3 часа 7 минут, завершилась со счетом 6:7, 7:6, 5:4 в пользу Дьяченко.
На счету Шараповой восемь эйсов, десять двойных ошибок, шесть реализованных брейк-пойнтов из 11 и шесть проигранных геймов на своей подаче.
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«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
Теннис. Уимблдон — 2018. 1-й круг
Виталия Дьяченко (Россия) — Мария Шарапова (Россия) — 6:7, 7:6, 5:4
Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу над японкой Куруми Нарой в первом круге Уимблдона.