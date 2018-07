Отборочный матч к ЧМ-2019 завершился жестокой дракой команд

Матч отборного турнира к чемпионату мира — 2019 между командами Филиппин и Австралии ознаменовался массовой дракой, сообщает «Советский спорт».

По информации Sportando, инцидент произошел в конце третьей четверти, когда австралиец Дэниэл Кикерт нанес удар сопернику. После этого между командами началась потасовка, в которой принимали участие игроки и тренерские штабы сборных. Серьезнее всех пострадал зачинщик конфликта — Кикерта в ходе драки били даже в лежачем положении.

Реклама

Отмечается, что когда австралийский спортсмен попытался остановить побоище, то в него полетел стул.

По итогам драки с площадки были удалены 13 игроков, после чего у сборной Филиппин на площадке остались 3 баскетболиста, а у австралийцев — 5. Спустя несколько минут с паркета выгнали еще двоих филиппинцев, и матч пришлось остановить при счете 89:53 в пользу Австралии.

Ранее сообщалось, что аргентинского чиновника накажут за насмешку над арабом.

Thon Maker, NBA regular, going full Kung fu. Got to say Kickert retaliated way too hard after admittedly cheap foul on Goulding pic.twitter.com/hEmMikH1Wa