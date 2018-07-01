СМИ: организаторы «Тур де Франс» не допустили Фрума до участия в гонке

Британский велогонщиц Крис Фрум не примет участия в веломногодневке «Тур де Франс» из-за отказа организаторов, сообщает ТАСС.

По информации Le Monde, организаторы соревнований не желают связываться с Фрумом и портить репутацию турнира.

Напомним, что антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало данные о концентрации сальбутамола в допинг-пробах Фрума.

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Атлет использовал препарат с сальбутамолом от астмы, однако доза вещества оказалась в два раза выше разрешенной.

Ранее Фрум выиграл общий зачет многодневки «Джиро д