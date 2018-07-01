26-летний хоккеист вместе с женой и тремя детьми погиб в ДТП

Хоккеист клуба местной лиги Sask Valley Hockey League (SVHL) Трой Гаспер погиб в ДТП, сообщает «Советский спорт».

По информации из твиттера журналиста Бриана Мунца, 26-летний форвард скончался вместе со своей женой и тремя детьми. Авария произошла в канадской провинции Саскачеван.

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На счету Гаспера выступления за такие клубы канадской лиги, как «Мусс Джо» и «Хамболт».

Ранее российский хоккеист Сергей Огородников погиб в возрасте 32 лет.