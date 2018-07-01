Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге WTA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/11788717/RTX67T76-pic905-895x505-89560.jpg">

Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.

Отмечается, что Шарапова поднялась с 24-го места на 22-е.

В первой десятки чешка Петра Квитова поднялась на седьмую строчку, обогнав соотечественницу Каролину Плишкову, а представительница Германии Ангелик Кербер вытеснила из топ-10 американку Мэдисон Киз.

Реклама

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-ю позицию в рейтинге.

Рейтинг WTA от 1 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7871 очко;

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6910;

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550;

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250;

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960;

7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610;

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4315;

9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971;

10 (11). Ангелик Кербер (Германия) — 3545…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3165…

22 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1943…