Египетские фанаты узнали адрес Салаха и окружили его дом
Болельщики узнали домашний адрес нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха и столпились возле его дома. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что футболист, который на данный момент находится у себя дома в Кире, вышел к фанатов и раздал автографы.
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«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее Салах согласился приехать в Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова.
الوضع الحالي من قدام بيت محمد صلاح بعد ما واحد منحط نشر عنوانه علي الفيسبوك وأمن الكمبوند محاوط البيت وبيحاول يمشي الناس #مهزلة سعار السوشيال ميديا عمل amplification لسواد النفوس بطريقة مرعبة !!!! pic.twitter.com/zEjWcqgMWi— Novy♍ (@Novytique) 28 июня 2018 г.