Египетские фанаты узнали адрес Салаха и окружили его дом

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Болельщики узнали домашний адрес нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха и столпились возле его дома. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что футболист, который на данный момент находится у себя дома в Кире, вышел к фанатов и раздал автографы.

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«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее Салах согласился приехать в Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова.