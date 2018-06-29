РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов, сообщает «Советский спорт».

Палата удовлетворила заявление полузащитника Альберта Шарипова о признании его контракта с «Рубином» расторгнутым без обоснованной причины, а также о взыскании компенсации и задолженности по заработной плате.

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Шарипов выступал за «Рубин» с 2015 года, приняв участие в одном матче за основную команду.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира по футболу в России.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов рассказать сборной Франции, как остановить Лионеля Месси.