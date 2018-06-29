ЦСКА сыграл вничью в первом товарищеском матче межсезонья

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Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским »Адмира Ваккер» в первом товарищеском матче в рамках подготовки команды к новому сезону, сообщает Sport24.

Игра завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев отличился российский нападающий Федор Чалов. У «Адмиры Ваккер» гол на свой счет записал полузащитник из Уганды Эдриса Лубега.

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Красно-синие проводят тренировочный сбор в Австрии. 7 июля армейцы сыграют против датского «Копенгагена».

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Товарищеский матч. Мария-Энцерсдорф (Австрия)

ЦСКА (Москва, Россия) — «Адмира Ваккер» (Медлинг, Австрия) — 1:1

Голы: 1:0 — Чалов, 20; 1:1 — Лубега, 27.