ЦБ оценил влияние ЧМ по футболу на рост ВВП России

Чемпионат мира по футболу может ускорить рост ВВП России во втором квартале текущего года на 0,1-0,2 процентного пункта. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«По оценкам Банка России, вклад чемпионата мира может достичь 0,1-0,2 процентного пункта в годовой темп прироста ВВП во II квартале 2018 года», — заявили в ЦБ.

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Уточняется, что данный фактор учтен в прогнозе ВВП, опубликованном в июньском выпуске доклада о денежно-кредитной политике.

Также Центробанк добавил, что ожидается ускорение роста ВВП во втором квартале до 1,8-2,2%.

Ранее сообщалось, что АТОР ожидает снижения турпотока в Россию во время ЧМ-2018.