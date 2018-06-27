Звезда рекламы известного дезодоранта был подвержен сексуальному насилию

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Американский актер Терри Крюс, известный по съемкам в рекламе известного дезодоранта, был подвержен сексуальным домогательствам со стороны своего продюсера Адама Венита, сообщает «Советский спорт».

По информации tmz.com, инцидент случился на одной вечеринке в 2016 году. Тогда Венит подошел к Крюсу и схватил актера за интимное место.

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Крюс написал заявление в полицию на продюсера, судебные разбирательства длятся уже больше года.

В суде актера спросили, почему он не стал применять физическую силу к обидчику.

«Я не стал его бить из-за последствий, с которыми чернокожие мужчины в Америке сталкиваются каждый день», — заявил Крюс.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был арестован за домашнее насилие.