Советский хоккеист включен в Зал хоккейной славы

Советский хоккеист и тренер Александр Якушев стал третьим членом Зала хоккейной славы, никогда не игравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

Якушев, как и Владислав Третьяк, и Валерий Харламов, которые являются членами Зала хоккейной славы, никогда не играл в НХЛ.

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Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Вячеслав Фетисов высказал мнение, что нет ничего удивительного в том, что Якушев был по заслугам оценен НХЛ.

«Я рад за Александра Сергеевича, НХЛ всегда понимала величие и вклад Якушева. Время пришло только сейчас, так как там есть некая процедура, требующая много времени, чтобы это все признать. Очень важно, что НХЛ ценит величайших игроков современности, которые внесли вклад в развитие игры», — сказал Фетисов.

Александр Якушев стал лучшим бомбардиром в обеих Суперсериях и оба раза занимал второе место в общем списке самых результативных игроков.

Ранее «Колорадо» не захотел продлевать контракт с россиянином Якуповым.