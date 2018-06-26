Иранские болельщицы на ЧМ-2018 смогли обойти запрет на посещение матчей
Сотни болельщиц из Ирана смогли наблюдать игру своей сборной с Португалией на Чемпионате мира по футболу-2018, несмотря на запрет внутри Ирана на посещение мужских футбольных матчей. Об этом пишет газета Daily Mail.
Речь идет о запрете на посещение мужских футбольных матчей, который был введен после революции в Иране в 1979 году. Daily Mail напоминает, что это всего лишь вторая возможность за 40 лет. Тем не менее, иранские СМИ сообщали, что женщинам разрешили смотреть трансляцию матча на большом экране в Тегеране, несмотря на запрет посещения игр на стадионе.
Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани не раз критиковал данный запрет.
Ранее сообщалось, что матч последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Ираном и Португалией установил рекорд посещаемости стадиона «Мордовия Арена» в Саранске.