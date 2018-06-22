Смолову вернули потерянные в попытке сэкономить миллионы
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов получил обратно свои деньги, которые потерял из-за мошеннических действий бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, сообщает «Коммерсантъ».
В феврале 2018 года Смолов решил приобрести квартиру через Самиева, который пообещал ему выгодные условия покупки. Однако позже стало известно, что недвижимость находится в залоге у банка.
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Бывший депутат полностью возместил футболисту материальный ущерб, который составил около $200 миллионов.
Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира стали жертвами ограбления.