Главный тренер команды Овечкина возглавил другой клуб

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Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц, который завоевал с командой Кубок Стэнли в минувшем сезоне, возглавил «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает ТАСС.

«Президент и генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло объявил в четверг о назначении Барри Тротца на пост главного тренера команды», — говорится в сообщении пресс-службы «Айлендерс».

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В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Тротц возглавил «столичных» в 2014 году.

Ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал ухода Тротца с поста главного тренера команды.