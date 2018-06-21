Мозгов прокомментировал свой переход в «Шарлотт Хорнетс»
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов прокомментировал свой обмен в «Шарлотт Хорнетс», передает сайт «Матч ТВ»
«Все сложилось очень неожиданно для меня. Но что поделать? Ведь сама работа остается прежней. Как играл в баскетбол, так и продолжу», — сказал Мозгов.
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В «Бруклине» россиянина заменил восьмикратный участник Матча всех звезд НБА Дуайт Ховард.
Ранее Мозгов заявил, что Леброн Джеймс является самым великим баскетболистом.