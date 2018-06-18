Двух британских болельщиков высадили из поезда на Волгоград

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Двух граждан Великобритании высадили из поезда по пути в Волгоград, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Сообщается, что первый мужчина вступил в конфликт с полицейскими, в результате чего был задержан.

Второго с повреждением руки доставили в больницу и уже выписали.

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Болельщики направлялись на первый матч Англии на чемпионате мира – 2018 по футболу со сборной Туниса, который пройдёт в Волгограде в понедельник, 18 июня.

На матче сборных Англии и Туниса ожидается аншлаг: билеты на все матчи чемпионата мира в Волгограде уже проданы.

Ранее сообщалось, что британские СМИ предупредили о готовящемся российскими ультрас «фестивале насилия» в отношении английских фанатов.